الأعرجي يطالب بإلغاء مخيم الهول ويوجه دعوة لدول العالم

أربيل (كوردستان 24)- طالب مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي يوم الثلاثاء، بإلغاء مخيم الهول، داعيا الدول إلى سحب رعاياها من المخيم الذي يشكل خطرا على المنطقة والعالم.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي، انه "استقبل وفدا من البرلمان الأوربي، يمثل لجنة الأمن والدفاع، برئاسة ناتالي لويزو، وبحضور سفير الاتحاد الأوربي في العراق، فيليه فاريولا، إذ شهد اللقاء، استعراض أبرز الموضوعات التي تخص الأمن والتنسيق والتعاون ودعم العراق، حيث جرى مناقشة دور البعثة الاستشارية للاتحاد الأوربي في العراق، واستمرار وتطوير عملها".

وخلال اللقاء بحث الأعرجي مع وفد البرلمان الأوربي "ملف مخيم الهول السوري، مطالبًا المجتمع الدولي بإلغاء المخيم وسحب الدول لرعايها من المخيم الذي يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة والعالم، إلى جانب بحث قرار الحكومة العراقية المتعلق بنقل العوائل العراقية من المخيم إلى العراق، فضلا عن بحث ملفات الأمن القومي والتعاون الدولي، والعلاقة بين العراق والاتحاد الأوربي".