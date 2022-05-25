هولندا تعتقل مشتبها بضلوعه بجرائم حرب في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- ألقت السلطات الهولندية يوم الثلاثاء، القبض على مشتبه في الرابعة والثلاثين من عمره، متهم بضلوعه في جرائم حرب في سوريا.

واعلنت الشرطة الهولندية في بيان، اعتقالها المشتبه به، مشيرة إلى عمله مع "لواء القدس" في سوريا الذي شُكّل عام 2013.

ويعيش الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في هولندا منذ 2020، وتقدّم بطلب للجوء هناك.

واشار البيان الى انه من الممكن أن يوضع "لواء القدس" في خانة المنظمات الإرهابية الدولية التي من هدفها ارتكاب جرائم دولية كتنظيم داعش الذي صنف كتنظيم إرهابي.

وتلك هي المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الهولندية متهماً بارتكاب جرائم حرب كان قد قاتل في صف بشار الأسد خلال الصراع.

وسيتم استجواب المشتبه به من قبل قاضي التحقيق في لاهاي، في 27 من أيار الحالي.

ويجري النظر في مثل تلك القضايا في هولندا بموجب مبادئ "الاختصاص القضائي العالمي"، التي تتيح الملاحقة القضائية في الخارج لجرائم الحرب المشتبه بها، أو الجرائم المحتملة ضد الإنسانية، إذا لم تتسن إقامة المحاكمة في البلد الذي يُعتقد أنها ارتُكبت فيه.