رئيس إقليم كوردستان يبحث مع السفير البريطاني آخر المستجدات السياسية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 25 أيار مايو 2022، آخر المستجدات السياسية مع سفير بريطانيا في العراق مارك برايسون.

ويأتي ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني للسفير البريطاني والوفد السياسي والعسكري المرافق، في أربيل.

وتم في الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر مستجدات العملية السياسية في العراق، وكذلك الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، والحرب على الإرهاب وتحركات داعش وخاصة في مناطق المادة 140 ، والتغير المناخي وتأثيراته على العراق وإقليم كوردستان والمنطقة.

وأكد الجانبان على ضرورة وجود رؤية وفهم مشتركين بين الأطراف العراقية من أجل التوصل إلى حل، واتفقا في الرأي بأنه في حال توفر القرار والإرادة السياسيين، فإن هناك فرصة لتوصل الاطراف السياسية إلى حل جامع يؤدي إلى تجاوز الانغلاق والانسداد السياسيين.

وعبر الجانبان عن قلقهما بشأن الأوضاع في سنجار والتطورات التي شهدتها المنطقة والتي أدت إلى نزوح جديد للأهالي الإيزديين، وشددا على أهمية العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة الأمان إلى المنطقة.

كما بحث الجانبان زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية واجتماعاته مع الأطراف السياسية، علاقات أربيل – بغداد، علاقات العراق مع جيرانه.