الإعلان عن موعد حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية

أربيل (كوردستان 24)- أوردت مجلة "فرانس فوتبول" الثلاثاء موعد حفل تسليم الكرة الذهبية يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وذكرت المجلة أن جائزة هذا العام سيتم منحها على أساس الموسم الكروي العادي أي من أغسطس/آب وحتى يوليو/تموز وليس على أساس عام ميلادي واحد كما كان معمولا به من قبل.

وسيتم منح الجائزة المرموقة الآن على أساس الموسم العادي من أغسطس/آب وحتى يوليو/تموز من العام التالي بدلا من منحها على أساس عام ميلادي واحد.

وقالت المجلة إنه سيتم الكشف عن أسماء المرشحين في 12 أغسطس/آب المقبل. وسينظم الحفل في أكتوبر/تشرين الأول في مسرح دو شاتيليه في باريس.

ونال ليونيل ميسي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا 2021، جائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في الموسم الماضي معززا رقما قياسيا ومتفوقا على روبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو.