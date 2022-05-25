مسرور بارزاني: إقليم كوردستان يمكنه تعويض نقص الغذاء والطاقة في المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأربعاء إن الإقليم بوسعه لعب دور مهم في تعويض النقص الحاصل في الغذاء والطاقة في العالم.

وأضاف رئيس الحكومة في تصريح للصحفيين من دافوس "بوسعنا إلى حد ما تعويض النقص الحاصل في الغذاء والطاقة، على الأقل في منطقتنا".

وكان مسرور بارزاني يتحدث بعد مشاركة حافلة باللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين العالميين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأشار إلى أن مشاركته في المنتدى العالمي، الذي يستمر لمدة خمسة أيام، يهدف لنقل وجهة نظر إقليم كوردستان إزاء القضايا العالمية المطروحة في دافوس.

وعقد مسرور بارزاني، على مدى الأيام الأربعة الماضية، اجتماعات عديدة مع كبار المسؤولين لمناقشة جملة من القضايا المهمة، ولا سيما الأمن الغذائي والطاقة.

وقال "أعربت الشركات التي التقينا بها عن رغبتها في الاستثمار بإقليم كوردستان"، مؤكداً أنها ترى الكثير من الفرص الاستثمارية في الإقليم، كذلك تسعى للاستفادة من تجربته في تجاوز العديد من التحديات السابق، بدءاً من الإرهاب وصولاً إلى الأزمات المالية.

وخلال ندوة حوارية في المنتدى عقدت يوم أمس الثلاثاء، سلط مسرور بارزاني الضوء على القضايا السياسية الجارية في العراق وعرض الحلول الممكنة.