سیاسة

الفرع الخامس للحزب الديمقراطي ينفي تنظيم مظاهرة جماهرية في ساحة التحرير

"ساحة التحرير هي ساحة الشرف والشهداء والتضحية، وليست ساحة للصراعات والمناكفات السياسية"
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق الحزب الديمقراطي الفرع الخامس للحزب الديمقراطي العراق ساحة التحرير

أربيل (كوردستان 24)- نفى الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأربعاء أخباراً كاذبة روجت لها جهات مرتبطة بالخارج وزعمت تنظيم الفرع لمظاهرة جماهيرية في ساحة التحرير ببغداد.

وقال الفرع الخامس في بيان "مرة أخرى تحاول بعض الجهات الإعلامية اللامسؤولة المرتبطة بأجندات خارجية تضليل الرأي العام، من خلال نشر أخبار كاذبة عن تنظيم الفرع الخامس لحزبنا تظاهرة جماهيرية في ساحة التحرير".

وأضاف "نؤكد هنا بإن ساحة التحرير هي ساحة الشرف والشهداء والتضحية، وليست ساحة للصراعات والمناكفات السياسية".

وجاء في البيان "نؤكد للجميع أن التظاهر من أجل الحقوق الدستورية وضد الفساد حق كفله الدستور العراقي لجميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية، ولو أراد جماهير حزبنا التظاهر لهذا الغرض لأعلننا عنه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل علني".

وأشار الفرع الخامس إلى أن "هذه الأساليب الرخيصة إن دلت على شيء إنما تدل على إفلاس من يحاول تضليل الجمهور والتغطية على ارتباطاته المشبوهة".

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