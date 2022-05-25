أمن

إصابة شقيقين بجروح خطرة بانفجار لغم في ضواحي أربيل

الوضع الصحي للمصابين الاثنين مستقر
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان ألغام

أربيل (كوردستان 24)- أُصيب شقيقان بجروح بعدما انفجر لغم عليهما بينما كانا يجمعان العشب في حدود قضاء جومان في محيط أربيل، حسبما قالت المؤسسة العامة لشؤون الألغام.

وقالت المؤسسة على صفحتها في فيسبوك إن الشقيقين نُقلا إلى مستشفى الطوارئ في أربيل بعد انفجار اللغم عليهما في سفح جبل هلكورد.

وأضافت أن الوضع الصحي للمصابين الاثنين مستقر.

وبسبب الألغام التي تعود إلى حقبة النظام السابق، أُصيب خمسة أشخاص بجروح منذ مطلع العام الجاري، ومن بينهم أشخاص فقدوا أطرافهم.

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