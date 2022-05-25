البرلمان الأوروبي: لولا البيشمركة لما تمكنا من هزيمة داعش

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الأوروبي نتالي لوازو اليوم الأربعاء أن هزيمة داعش لم تتحقق لولا مشاركة قوات البيشمركة في الحرب ضد التنظيم.

وقالت لوازو في تصريح للصحفيين حيث تقوم بزيارة إلى أربيل، إن إقليم كوردستان "مهم جداً" بالنسبة للاتحاد الأوروبي وقد اتضح ذلك خلال زيارتها الحالية إليه.

وأشارت إلى أنها كانت في زيارة إلى بغداد خلال اليومين الماضيين وبعدها توجهت إلى أربيل، والتقت رئيس إقليم كوردستان ورئيسة البرلمان ووزير البيشمركة وعدداً آخر من المسؤولين.

وأضافت لوازو أنها ستعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين آخرين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني في كوردستان.

ومضت تقول "رسالتنا إلى إقليم كوردستان رسالة صداقة، وقد عانينا كثيراً من الإرهاب معاً.. ولولا البيشمركة لما تمكنا من هزيمة داعش".

وأكدت أن زيارتها إلى إقليم كوردستان تحمل "رسالة سلام وصداقة"، وأردفت بالقول إن الإقليم يقع "في منطقة حساسة ومهمة للغاية بالنسبة لأوروبا، ونحن جئنا لتوطيد تلك الصداقة".