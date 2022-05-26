سیاسة

"نيويورك تايمز": إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن قتل "خدائي"

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط صحيفة طهران حسن خداي اسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ان إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تقف وراء عملية اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي، قبل أيام.

وأفادت الصحيفة بأن الإسرائيليين قالوا للأميركيين إن عملية الاغتيال كانت بمثابة تحذير لإيران، لوقف عمليات وحدة سرية داخل فيلق القدس تعرف باسم "وحدة 840".

وقام شخصان يستقلان دراجة نارية باغتيال "خداي"، يوم الأحد الماضي في العاصمة طهران.

وألقت إيران باللوم على إسرائيل في هذه العملية التي تأتي استمرارا لحرب الظل التي تدور رحاها بين البلدين منذ سنوات في البر والبحر والجو والفضاء الإلكتروني، وفقا لــ "نيويورك تايمز".

واتهمت طهران جهات مرتبطة بـ"الاستكبار العالمي"، بتنفيذ العملية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف