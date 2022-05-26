"نيويورك تايمز": إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن قتل "خدائي"

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ان إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها تقف وراء عملية اغتيال الضابط في الحرس الثوري الإيراني، العقيد حسن صياد خدائي، قبل أيام.

وأفادت الصحيفة بأن الإسرائيليين قالوا للأميركيين إن عملية الاغتيال كانت بمثابة تحذير لإيران، لوقف عمليات وحدة سرية داخل فيلق القدس تعرف باسم "وحدة 840".

وقام شخصان يستقلان دراجة نارية باغتيال "خداي"، يوم الأحد الماضي في العاصمة طهران.

وألقت إيران باللوم على إسرائيل في هذه العملية التي تأتي استمرارا لحرب الظل التي تدور رحاها بين البلدين منذ سنوات في البر والبحر والجو والفضاء الإلكتروني، وفقا لــ "نيويورك تايمز".

واتهمت طهران جهات مرتبطة بـ"الاستكبار العالمي"، بتنفيذ العملية.