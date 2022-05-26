الرئيس بارزاني في ذكرى "كولان": المكاسب المتحققة لشعب كوردستان هي بفضل دماء وتضحيات شهدائنا

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس، ان الحريات والمكاسب المتحققة لشعب كوردستان اليوم، يعود الفضل في تحقيقها الى دماء وتضحيات المقاتلين والشهداء.

وجاءت تصريحات الرئيس بارزاني، بمناسبة الذكرى 46 لثورة كولان، التي انطلقت شرارتها الأولى مع أول نشاط للبيشمركة في منطقة حاجي عمران، في 26/ أيار/ 1976.

وقال الرئيس بارزاني ان ثورة كولان اثبتت الصمود الدائم للإرادة الكوردية الثورية التحررية، وكانت تجربة غنية للصمود وإعادة تنظيم الصفوف والنهوض بشعب كوردستان.

واختتم بيانه بالقول "كما أعبر عن تقديري وامتناني لنضال وجهود المناضلين الأبطال الذين أصبحوا محل فخر شعبهم بسبب تضحياتهم وأدائهم للأدوار المشرفة في نضال البيشمركايتي وفي العمل الحزبي والنضال السري داخل المدن وأثناء اللجوء والغربة".

وقال الرئيس بارزاني ‏"نرسل آلاف التحيات إلى أول شهيد لثورة كولان، سعيد عبد الله حاجي عمراني، وجميع شهداء الكورد وكوردستان، وكذلك اعبر عن تقديري وامتناني لصبر وشجاعة البيشمركة الذين قدموا تضحيات كبيرة في سبيل نيل حقوق شعبهم."