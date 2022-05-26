قتلى وجرحى في هجمات دامية بأفغانستان وداعش يعلن مسؤوليته

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤولون أفغان مقتل 12 شخصا على الأقل يوم الأربعاء، عندما استهدفت قنابل ثلاث حافلات صغيرة ومسجدا في مزار شريف والعاصمة كابول بأفغانستان.

وأعلن تنظيم داعش في بيان، مسؤوليته عن هجوم في مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان، بينما أكدت السلطات وقوع هجوم آخر في العاصمة كابول.

وتم استهداف ثلاث حافلات صغيرة ومسجدا في مزار شريف وبلخ والعاصمة الأفغانية كابول. وعلى الرغم من أن تنظيم داعش سني على غرار حركة طالبان الحاكمة، إلا أن المجموعتين تختلفان في الفكر.

وتراجع عدد التفجيرات في أنحاء البلاد منذ استولت حركة طالبان على السلطة في آب/أغسطس العام الماضي، لكن عدة تفجيرات دامية هزت البلاد خلال شهر رمضان.

وقال الناطق باسم شرطة ولاية بلخ آصف وزيري "زرعت القنابل على متن ثلاث حافلات صغيرة في مناطق مختلفة من المدينة"، مضيفا أن 15 شخصا آخرين أصيبوا بجروح.

بدوره، لفت مدير هيئة الصحة في بلخ نجيب الله تاوانا إلى أن ثلاث نساء كن من بين القتلى العشرة في التفجيرات التي استهدفت الحافلات.

وانفجرت قنبلة أخرى داخل مسجد في العاصمة كابول في وقت متأخر الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح، بحسب وزارة الداخلية.

بدوره، أفاد مستشفى الطوارئ في كابول في تغريدة أن خمسة أشخاص قتلوا في تفجير المسجد وأصيب 22 بجروح.

وأكد شهود أن عدة سيارات إسعاف هرعت إلى المسجد الواقع في كابول لنقل ضحايا التفجير إلى المستشفيات.

وذكرت وزارة الداخلية أن القنبلة كانت مزروعة داخل مروحة في المسجد.