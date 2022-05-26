مسرور بارزاني: نضال شعبنا مستمر لحماية منجزاته ومؤسساته الشرعية

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس، رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانطلاق ثورة كولان.

وقال مسرور بارزاني في رسالته "بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانطلاق ثورة كولان، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الرئيس مسعود بارزاني وبواسل البيشمركة وسائر المشاركين في الثورة وعوائل الشهداء الشامخين".

وأضاف "تمثل ثورة كولان امتداداً لثورة أيلول التي بددت حلم أعداء كوردستان ممن أرادوا القضاء على شعب كوردستان وإبادته، وكانت رسالته بهذا الصدد حازمة وشديدة، ثائراً ضد القهر والاحتلال، متمسكاً بحقوقه ولن يتنازل عنها مطلقاً، إذ سطّر الكثير من الملاحم البطولية في تاريخ نضاله وكفاحه، وقد تجلّت بسالة شعب كوردستان وقوة شكيمته في ملحمة خواكورك التاريخية بقيادة الرئيس بارزاني".

وتابع رئيس الحكومة "وإذ نحتفل اليوم بذكرى ثورة كولان، فإن نضال شعب كوردستان مستمر من أجل حماية منجزاته ومؤسساته الشرعية والذود عنها، مما يتحتم على أهالي كوردستان من الأطراف والمكونات كافة، الدفاع عن حقوقهم الدستورية التي لم تتحقق لولا الدماء التي سالت من آلاف الشهداء".

وختم مسرور بارزاني رسالته قائلا: "وفي الذكرى السنوية لانطلاق ثورة كولان، نحيي بإجلال وإكبار وتقدير تضحيات أبطال البيشمركة وعموم المشاركين في الثورة، وفي مقدمتهم الشهيد القائد إدريس بارزاني. سلام على الأرواح الطاهرة لشهداء ثورة كولان وشهداء كوردستان قاطبة".