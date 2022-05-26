سیاسة

مجلس النواب العراقي يمرر قانون حظر التعامل مع إسرائيل

author_image سوار أحمد
العراق البرلمان العراقي مشروع قانون التطبيع اسرائيل

أربيل (كوردستان 24)-  أقرّ البرلمان العراقي يوم الخميس، مقترح قانون يقضي بتجريم "التطبيع مع الكيان الصهيوني" بإجماع الحاضرين.

وافتتح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في وقت سابق من اليوم، جلسة البرلمان بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور 275 نائبا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه فور انعقاد الجلسة بدأ البرلمان بالتصويت على مواد مقترح القانون.

وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي بيانا عقب التصويت على القرار قال فيه إن "هذا القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكاسا حقيقيا لإرادة الشعب، وقرارا وطنيا شجاعًا، وموقفا هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني".

ودعا "البرلمانات العربية والاسلامية لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها".

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