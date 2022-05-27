سیاسة

الولايات المتحدة تعلق على إقرار العراق قانون تجريم التطبيع مع اسرائيل

author_image سوار أحمد
العراق واشنطن العراق اسرائيل

أربيل (كوردستان 24)-  عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من إقرار مجلس النواب العراقي، لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وذكر بيان لرئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "تعبر الولايات المتحدة عن قلقها العميق من إقرار برلمان العراق لقانون تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وإضافة إلى أن هذا القانون يعرض حرية التعبير للخطر ويساعد في خلق جو معاداة السامية، فإنه يتناقض بشكل حاد مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما يخلق فرصا جديدة لشعوب المنطقة كلها".

وأضاف برايس "ستستمر الولايات المتحدة، في كونها شريكا قويا وثابتا في دعم إسرائيل، بما في ذلك توسيع العلاقات مع جيرانها، في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع".

ويوم امس الخميس صوت البرلمان العراقي بالاجماع، لصالح مقترح قانون لـ"تجريم التطبيع" مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها.

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