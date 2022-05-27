سیاسة

لافروف: لم يتبق عمليا أي مهام عسكرية لقواتنا في سوريا

author_image سوار أحمد
سوریا سيرغي لافروف سوريا القوات الروسية

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، إن القوات الروسية في سوريا، لم يتبق لديها مهام عسكرية تقريبا، مؤكدا أن عددها "على الأرض" تحدده مهام محددة ، وعلى أساس "مبدأ المصلحة".

وأضاف لافروف، في حوار أجرته معه قناة "روسيا اليوم"، الناطقة بالعربية، ان "عدد (القوات) "على الأرض" يتحدد من خلال المهام المحددة التي تقوم مجموعتنا بحلها هناك. ومن الواضح أنه لم يتبق عمليا أي مهام عسكرية، وإنما فقط ضمان الاستقرار والأمن"، مضيفا أنه "من المهام العسكرية التي يحلها الجيش السوري بدعمنا، إدلب، حيث لم يختف التهديد الإرهابي في أي مكان، وقد بقي".

وأضاف لافروف "ليس لدينا طلبات من القيادة السورية".

وأشار الوزير إلى أن تركيا في سوريا تحاول "تحقيق ما اتفق عليه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان قبل عدة سنوات"، لكن "الأمور، كما نرى جميعا، لا تسير على ما يرام".

وتابع: "هذه المهمة لا تزال على جدول الأعمال. لكن في الآونة الأخيرة وبفضل الإجراءات التي اتخذتها قواتنا والقوات المسلحة السورية، لم نلاحظ استفزازات" من داخل "إدلب على مواقع الجيش السوري وفي قواعدنا في سوريا".

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