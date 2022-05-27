وزارة البيشمركة بشأن احداث دهوك: لن نتهاون بأمن شعب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة اليوم الجمعة، في بيان ان قواتها لن تتهاون بشأن امن شعب كوردستان، وذلك في تعليق حول إصابة عنصر من قواتها و سقوط ضحيتين بهجومين شهدتها محافظة دهوك أمس الخميس.

وقالت الوزارة في البيان، إن "قوات البيشمركة وشعب كوردستان قلقون من مثل هذه الأفعال، وعلى الجميع ان يتفهموا أن حماية أمن واستقرار شعب وأرض كوردستان تمثل الأولوية لقوات البيشمركة وأنها لن تتهاون في تنفيذ هذا الواجب".

وأضافت الوزارة في البيان، انها "تامل ألا تمتد الصراعات الحدودية بعد الآن إلى قوات البيشمركة، وألّا يحاول حزب العمال الكوردستاني إستغلال هدوء وسلمية قوات البيشمركة في المنطقة لأنه لم يعد مسموحا به زعزعة أمن واستقرار الناس وتعريض حياة المواطنين والبيشمركة إلى الخطر".