سیاسة

وسط "أجندة طموحة".. إقليم كوردستان يشيد بالدعم البريطاني ويؤكد: لن ننساه

بريطانيا ساعدت الولايات المتحدة في الإطاحة بصدام حسين عام 2003
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وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد
وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد
کوردستان إقليم كوردستان ريبر أحمد بريطانيا العلاقات الكوردستانية البريطانية

أربيل (كوردستان 24)- أشاد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، بالدعم البريطاني للإقليم في الأوقات العصيبة، وقال إن أربيل لن تنسى ذلك مطلقاً.

وقال أحمد في كلمة ألقاها خلال حفل اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية الذي أقيم بأربيل الخميس، إن بريطانيا كانت جزءاً لا يتجزأ من عملية "الملاذ الآمن" التي أنقذت مئات آلاف الكورد من المجازر الجماعية التي ارتكبها نظام صدام حسين في تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف أن بريطانيا ساعدت الولايات المتحدة في الإطاحة بصدام حسين عام 2003، مما أسهم في إرساء "منطقة مزدهرة هنا في كوردستان".

وعندما هاجم داعش إقليم كوردستان عام 2014، قدمت بريطانيا مرة أخرى الدعم لقوات البيشمركة لمساعدتها على صد المتطرفين.

وقال أحمد للحاضرين ومن بينهم كبار الدبلوماسيين البريطانيين في العراق وإقليم كوردستان والمسؤولين الكورد "لن ننسى أبداً تلك المساعدة".

وأشاد أحمد بشراكة إقليم كوردستان والمملكة المتحدة من خلال التذكير بالزيارات الدبلوماسية "الناجحة"، ولا سيما زيارة رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى لندن الشهر الماضي.

إلى ذلك، قال القنصل العام البريطاني في أربيل ديفيد هانت إن زيارة مسرور بارزاني "أرست أجندة طموحة" بين لندن وأربيل للسنوات المقبلة.

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