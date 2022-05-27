مجتمع

أهالي دهوك يجمعون 6 ملايين لسائح عربي احترقت سيارته

هذه ليست المبادرة الأولى لأهالي دهوك، وسبق لهم أن جمعوا مبالغ كبيرة لسائقين احترقت سياراتهم في المحافظة
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أهالي دهوك يضربون مثلاً في الكرم والنخوة
أهالي دهوك يضربون مثلاً في الكرم والنخوة
کوردستان إقليم كوردستان دهوك احتراق سيارة تبرعات

أربيل (كوردستان 24)- ضرب أهالي دهوك مثلاً في النخوة والكرم، بعد أن جمعوا ستة ملايين دينار لسائح عربي احترقت سيارته في أحد شوارع المحافظة.

وينحدر السائح من محافظة نينوى وكانت النيران قد اندلعت في سيارته مما ألحق بها أضراراً فادحة في شارع بارزان بمحافظة دهوك.

وقال مراسل كوردستان 24، مسعود محمد، إن أهالي دهوك جمعوا من المارة المتبرعين أكثر من 6 ملايين دينار وتم تسليمها للسائق المتضرر.

وهذه ليست المبادرة الأولى لأهالي دهوك، وسبق لهم أن جمعوا مبالغ كبيرة لسائقين احترقت سياراتهم في المحافظة.

واندفاع الأهالي للتبرع ليس بجديد، وسبق أن تكررت في مناطق عديدة من كوردستان ولا سيما أربيل والسليمانية بصورة عفوية.

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