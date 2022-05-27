سیاسة

ماكرون يهاتف الرئيس بارزاني ويبحث معه آخر المستجدات في كوردستان والعراق

الرئيس بارزاني هنأ ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.
author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس مسعود بارزاني وماكرون في لقاء سابق
الرئيس مسعود بارزاني وماكرون في لقاء سابق
کوردستان ماكرون الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً بالرئيس مسعود بارزاني وبحث معه آخر المستجدات في كوردستان والعراق.

وقال قصر الإليزيه في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إن الرئيس بارزاني هنأ ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا الوضع السياسي في العراق وكوردستان، كما تحدثا عن الوضع الأمني ​​والتدخل الأجنبي في العراق.

وقدم ماكرون تعازيه في ضحايا الهجوم الذي شنه حزب العمال الكوردستاني والذي أودى بحياة طفلين في بامرني يوم أمس الخميس.

كما تم في الاتصال الهاتفي الإشارة إلى العلاقات التي تربط فرنسا بإقليم كوردستان، كما ذكّر بزيارته إلى أربيل في إطار زيارته إلى العراق في آب أغسطس الماضي.

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