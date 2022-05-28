طهران تحتجز ناقلتين تحملان نفطاً عراقياً وتهدد بـ"إجراءات عقابية" ضد اليونان

أربيل (كوردستان 24)- احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني أمس الجمعة ناقلتين يونانيتين في الخليج بعد تحذير طهران من أنها ستتخذ "إجراءات عقابية" ضد اليونان بسبب مصادرة الولايات المتحدة شحنة نفط إيرانية من ناقلة محتجزة قبالة السواحل اليونانية.

وقال الحرس الثوري في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن القوات البحرية التابعة له "احتجزت ناقلتين يونانيتين لانتهاكهما أصول الملاحة في الخليج".

وبحسب الخارجية اليونانية فإن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيرانية حطت على متن السفينة دلتا بوسيدون وأخذت طاقمها رهائن، وأشارت إلى أن حادثاً مماثلاً وقع على متن سفينة أخرى بالقرب من إيران، مضيفة أن كلا الإجراءين ينتهكان القانون الدولي.

في الشهر الماضي، احتجزت السلطات اليونانية الناقلة بيجاس التي ترفع العلم الإيراني وعلى متنها طاقم روسي من 19 فرداً بالقرب من ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية بسبب العقوبات الأوروبية.

إلى ذلك، قال موقع نور نيوز المقرب للحرس الثوري "قررت إيران اتخاذ إجراءات عقابية ضد اليونان بعد استيلاء الحكومة اليونانية على ناقلة نفط إيرانية ونقل نفطها إلى الأمريكيين".

وقالت جماعة (متحدون ضد إيران النووية) الأمريكية، التي تراقب حركة الناقلات المتعلقة بإيران من خلال تتبع السفن بالأقمار الصناعية، إن برودنت ووريار تحمل شحنة من النفط القطري والعراقي، بينما دلتا بوسيدون محملة بالنفط العراقي، مشيرة إلى أن كل سفينة تحمل نحو مليون برميل.