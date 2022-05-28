في تغيير لافت.. أوكرانيا ترجح "انسحاباً استراتيجياً" من الجيب الشرقي مع التقدم الروسي

أربيل (كوردستان 24)- رجحت أوكرانيا سحب قواتها من آخر جيب للمقاومة في لوغانسك مع التقدم "السريع" للقوات الروسية في الشرق، في تغيير لافت لتطورات الحرب المستمرة منذ ثلاثة اشهر، حسبما أوردته وكالة رويترز.

ومن شأن الانسحاب الأوكراني من الشرق أن يُقرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من هدفه المعلن المتمثل في السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك بالكامل.

وبحسب تقارير ميدانية فقد حققت القوات الروسية مكاسب ميدانية في المنطقتين اللتين تكونان حوض دونباس الغني بالمناجم والخاضع جزئيا منذ 2014 لسيطرة الموالين لروسيا.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الهجوم المكثف للجيش الروسي دفع القوات الأوكرانية إلى التفكير في انسحاب استراتيجي في بعض خطوط الجبهة في الجيب الشرقي.

وفي السياق ذاته، قال سيرهي غايداي حاكم منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا إن القوات الروسية دخلت سيفيرودونتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة دونباس الشرقية بعد محاولة مستمرة منذ أيام لمحاصرة القوات الأوكرانية في سيفيرودونتسك.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن غايداي قوله "لن يتمكن الروس من السيطرة على منطقة لوغانسك في الأيام المقبلة كما توقع المحللون"، في إشارة إلى سيفيرودونتسك وليسيتشانسك الواقعة على الجانب الآخر من نهر سفريسكي دونيتس.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا سيطرت على معظم المدينة، لكنهم أضافوا أن القوات الأوكرانية تعرقل التقدم إلى سلوفيانسك.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو إن "الوضع في دونباس صعب جدا"، مؤكداً "نحن نحمي أرضنا ونفعل كل شيء لتعزيز" الدفاع عن هذه المنطقة.

وتقدمت القوات الروسية في دونباس بعد اختراق الخطوط الأوكرانية الأسبوع الماضي في مدينة بوباسنا الواقعة جنوبي سيفيرودونتسك.

ويأتي التقدم الروسي في الشرق في أعقاب هجوم أوكراني مضاد دفع قوات بوتين للتراجع بعيداً عن خاركيف هذا الشهر، لكن موسكو منعت القوات الأوكرانية من مهاجمة الصفوف الخلفية من خطوط الإمداد الروسية لدونباس.

المصدر: كوردستان 24 + رويترز + فرانس رس