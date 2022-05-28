سیاسة

بولندا.. لاجئون كورد يواصلون الإضراب عن الطعام للأسبوع الثالث

أدان نشطاء حقوقيون نهج بولندا الصارم في التعامل مع المهاجرين، مشيرين إلى ترحيبها في المقابل بلاجئي الحرب الأوكرانيين بأذرع مفتوحة.
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يحتج طالبو اللجوء على ظروف احتجازهم، ولا سيما من حيث الطعام ومحدودية الوصول إلى الهاتف والإنترنت وصعوبة الاتصال بالمحامين - Gettyimages
يحتج طالبو اللجوء على ظروف احتجازهم، ولا سيما من حيث الطعام ومحدودية الوصول إلى الهاتف والإنترنت وصعوبة الاتصال بالمحامين - Gettyimages
العالم بيلاروسيا بولندا مهاجرون

أربيل (كوردستان 24)- واصل عشرة من طالبي اللجوء الكورد في بولندا أسبوعهم الثالث من الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجازهم وبطء عملية دراسة طلبات لجوئهم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم جهاز حرس الحدود البولندي داغمارا بيليك قولها إن إضراب اللاجئين بدأ في الرابع من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن طالبي اللجوء هم ستة من كورد العراق وأربعة من كورد تركيا ويقيمون في مركز مهاجرين في ليسزنوولا قرب العاصمة وارسو.

إلى ذلك، قال متحدث باسم المضربين، طالباً عدم كشف هويته، إن تسعة منهم وصلوا عبر الحدود من بيلاروسيا وامضوا أشهراً "حبيسي" المركز.

وأضاف أنهم "صاروا هزيلين للغاية وبعضهم بدأ يرفض المشروبات أيضاً".

هذا ويحتج طالبو اللجوء على ظروف احتجازهم، ولا سيما من حيث الطعام ومحدودية الوصول إلى الهاتف والإنترنت وصعوبة الاتصال بالمحامين.

وسبق أن اتهمت بولندا بيلاروسيا بتنسيق تدفق المهاجرين مما دفعها إلى بناء سياج من الأسلاك الشائكة وصدّت مهاجرين عند الحدود.

ولطالما أدان نشطاء حقوقيون نهج بولندا الصارم في التعامل مع هؤلاء المهاجرين، مشيرين إلى ترحيبها في المقابل بلاجئي الحرب الأوكرانيين بأذرع مفتوحة.

وقالت داغمارا بيلك إن "العاملين في المركز واصلوا التحدث إلى المضربين وحاولوا إقناعهم بالتخلي عن الإضراب عن الطعام... ولكن دون جدوى".

 

 

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