أربيل تبدأ باستلام محصول القمح من الفلاحين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان كمال مسلم اليوم السبت انطلاق عملية استلام محصول القمح من الفلاحين والمزارعين في أربيل.

وقال مسلم في مؤتمر صحفي عقده بأربيل، إن عملية استلام القمح كانت مقررة في 25 من الشهر الجاري، لافتاً إلى أن تأخيرها يعود لعدم بدء عملية الحصاد مما أخّر الشروع بها 3 أيام.

وأضاف أن الشاحنات التي بدأت بتفريغ القمح في الصوامع (السايلوهات) خضعت لمراحل عديدة من فحص العينات، مشيراً إلى أن النتيجة ظهرت إيجابية من حيث جودة المحصول.

وتابع "نأمل أن يتم تفريغ مثل هذا النوع من القمح في السايلو خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقال الوزير إن مستحقات الفلاحين تُسدد بصورة سريعة، مؤكداً أن مبالغ مالية وصلت بالفعل إلى حساب وزارة التجارة حيث ستقوم بصرفها على الفلاحين المستحقين.