سیاسة

بهاء الدين: منصب رئيس الجمهورية من حصة الكورد ولا يمكن حصره بحزب

قال صلاح الدين أيضاً إنه لا بد من اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب
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الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين
الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين
کوردستان انتخاب رئيس الجمهورية العراق صلاح الدين بهاء الدين

أربيل (كوردستان 24)- قال الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين اليوم السبت إن منصب رئيس الجمهورية أكبر من حصره بحصة حزب، مشدداً على ضرورة أن يكون رأي جميع الكورد منسجماً بهذا الاتجاه لكونه من حصتهم.

وقال بهاء الدين في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، إن منصب رئيس جمهورية العراق من حصة الكورد ويتعين أن يكون رأي الكورد كافة متوافقاً بهذا الصدد.

وكان بهاء الدين يتحدث حول زيارته إلى بغداد حيث عقد خلالها سلسلة من اللقاءات، وبحث فيها جملة من القضايا بما في ذلك منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف "يتعين أن يمثل هذا المنصب جميع الكورد وليس حزباً واحداً فقط"، مؤكداً على ضرورة أن تتفق الأطراف الكوردستانية كافة بشأن هذا المنصب.

وتابع "منصب رئيس جمهورية العراق باعتباره حصة الكورد، أكبر من أن يكون من حصة حزب أو طرف، ولا بد من اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب".

ولم يتمكن البرلمان العراقي من التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة مما أطال أمد الأزمة السياسية منذ انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021.

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