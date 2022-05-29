مجتمع

بمشاركة أكثر من نصف مليون طالب.. انطلاق امتحانات الثالث المتوسط في العراق

author_image سوار أحمد
العراق وزارة التربية الامتحانات الثالث المتوسط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الأحد (29 أيار 2022)، انطلاق الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط بمشاركة أكثر من نصف مليون طالب.

وافادت الوزارة في بيان، ان امتحانات طلبة الثالث المتوسط "الدور الأول" في محافظات العراق كافة قد انطلقت، بمشاركة نحو 501644 طالباً وطالبة.

وأعلنت الوزارة انها استكملت في وقت سابق كافة الاجراءات الفنية والادارية الخاصة بأداء الامتحانات.

واكد البيان على ضرورة "الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الواردة من اللجنة الدائمة للامتحانات، وتكثيف الجهود لاجتياز الامتحانات النهائية بمعايير علمية وتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية".

وتبدأ الامتحانات في الساعة السابعة صباحا، ومن المقرر أن تستمر حتى الثامن من حزيران المقبل للدراسة العربية، والحادي عشر من الشهر نفسه للدراسات الكوردية والتركمانية والأجنبية.

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