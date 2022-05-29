عبد الخالق طلعت: لن يستقر الوضع في سنجار بدون مغادرة "العمال الكوردستاني" المنطقة

أربيل (كوردستان 24)- قال ممثل حكومة إقليم كوردستان في القوات العراقية، اللواء عبد الخالق طلعت، ان الوضع في سنجار لن يشهد الاستقرار طالما يتواجد فيها عناصر حزب العمال الكوردستاني وكافة الفصائل العسكرية والسياسية غير الشرعية.

وقال طلعت لكوردستان 24، ان "هجمات تنظيم داعش مستمرة يوميا في وسط العراق وكركوك وتكريت"، مضيفا "يهاجمون جميع قواعد الجيش وقوات الحشد الشعبي، وأحيانا يهاجمون قوات البيشمركة، ولم تنخفض تحركات داعش ولم تقل هجماتهم".

واكد طلعت انه "حتى الآن العمل على انشاء لواءين مشتركين بين البيشمركة والجيش العراقي، متوقف بسبب عدم تشكيل الحكومة".

وعن الوضع في سنجار أكد اللواء عبد الخالق طلعت ان "الوضع في سنجار لن يستقر حتى يغادر حزب العمال الكوردستاني وكافة الفصائل غير الشرعية".

واكد على ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار التي إبرمت بين بغداد واربيل، حتى يتم تطبيع الأوضاع في تلك المناطق.