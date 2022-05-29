مجتمع

بعد ملاحقة طويلة.. اعتقال "أخطر وأكبر" تجار المخدرات في كوردستان

المتهم المعتقل يعتبر "أحد أكبر تجار المخدرات في إقليم كوردستان"،
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لمتهم حصة الأسد في نشر المخدرات بأنواعها كافة
لمتهم حصة الأسد في نشر المخدرات بأنواعها كافة
کوردستان إقليم كوردستان مكافحة المخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان اليوم الأحد اعتقال أحد "أخطر" تجار المخدرات في الإقليم.

واُعتقل التاجر المطلوب في إحدى نقاط التفتيش عند حدود الإدارة المستقلة في سوران الحدودية بضواحي أربيل، حسبما ذكرته المديرية.

وقال مركز مكافحة المخدرات في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنه "بعد سنوات من المتابعة وجمع المعلومات والمراقبة الدقيقة، تمكنت قواتنا من اعتقال المتهم (س.ع.خ) في سيطرة كوجار ضمن الإدارة المستقلة في سوران".

وأضاف البيان أن المتهم المعتقل يعتبر "أحد أكبر تجار المخدرات في إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أنه ينحدر من منطقة رابرين ويتنقل بين قلعة دزة وإيران.

وجاء في البيان "للمتهم حصة الأسد في نشر المخدرات بأنواعها كافة، ومنها الكريستال والهيروين والترياق (الأفيون) في إقليم كوردستان".

وأشار البيان إلى أن الأجهزة التابعة لمركز مكافحة المخدرات في سوران سبق أن ضبطت كميات كبيرة من مختلف أنواع المخدرات والحبوب المخدرة وعدداً من السيارات إلى جانب اعتقال عدد كبير من المدمنين والمتعاملين بالمخدرات ممن عملوا لصالح (س.ع.خ).

وقال مركز مكافحة المخدرات إن المتهم كان يشرف على "مجموعة كبيرة" تقوم بإدخال المخدرات ونشرها في إقليم كوردستان، وباعتقاله ستنخفض المواد المخدرة بشكل كبير على مستوى محافظة أربيل.

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