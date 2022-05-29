كوردستان.. وزير الكهرباء يباشر مهامه وزيراً للثروات الطبيعية بالوكالة

أربيل (كوردستان 24)- باشر وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح اليوم الأحد مهامه وزيراً للثروات الطبيعية بالوكالة.

وتسلم الوزير كمال محمد صالح مهامه رسمياً بعد تكليف من رئيس الحكومة إثر استقالة وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي لأسباب صحية.

وباشر الوزير مهامه في مراسم حضرها رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح والذي أعرب بدوره عن دعمه لوزير الثروات الطبيعية وتمنى له النجاح.

وكان رئيس الحكومة مسرور بارزاني قد قبل الخميس الماضي استقالة وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي لأسباب صحية وسفره المتكرر إلى الخارج للعلاج.

وتم تكليف الوزير المستقيل للعمل مستشاراً لرئيس الحكومة لشؤون الطاقة قدر استطاعته ووضعه الصحي، وفق بيان حكومي صدر قبل ثلاثة أيام.