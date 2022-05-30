زيلينسكي يزور شرق أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي

أربيل (كوردستان 24)- توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد، للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي إلى شرق البلاد، فيما تحكم القوات الروسية قبضتها على المدن الرئيسية في منطقة دونباس.

ووفق صور نشرتها على الإنترنت الرئاسة الأوكرانية، بدا زيلينسكي مرتديا سترة واقية من الرصاص ومحاطا بجنود مسلحين، خلال زيارته أنقاض المباني المدمرة في خاركيف (شمال شرق)، ثاني كبرى مدن البلاد، ومحيطها.

وكتب زيلينسكي في منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته عبر تطبيق تلغرام "2229 منزلا مدمرا في خاركيف وفي المنطقة. سنرمم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة، إلى خاركيف وكافة المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشرّ".

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية الأحد إن القتال في مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا ما زال مستمرا مع قيام القوات الروسية بعمليات هجومية السبت. وقالت الهيئة في بيان على صفحتها على فيس بوك "شنت القوات الروسية عمليات هجومية في منطقة مدينة سيفيرودونيتسك باستخدام المدفعية".

وقال مسؤولون إن القوات الأوكرانية تصدت الأحد لهجوم روسي على سيفيرودونيتسك، أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية في إقليم لوجانسك بمنطقة دونباس في الشرق، لكنها واجهت كذلك زخات من قذائف المدفعية الثقيلة.