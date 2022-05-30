سیاسة

القوات الأمنية تعتقل "إرهابيّيَن" أثناء محاولتهما دخول الرطبة

author_image سوار أحمد
العراق الاعلام الامني ارهابيين اعتقال

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، ان القوات الأمنية تمكنت من اعتقال "إرهابيين" أثناء محاولتهما دخول الرطبة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية في بيان، إن "مديرية الاستخبارات العسكرية تمكنت بالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أثناء محاولتهما الدخول إلى قضاء الرطبة بالأنبار".

وأضاف البيان أن "عملية القبض جاءت بعد نصب كمين محكم لهما في سيطرة الرميلة مدخل قضاء الرطبة"، مشيرة إلى أن المعتقلين "هما من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب".

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