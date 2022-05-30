أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 148400 دينار
100 يورو = 159500 دينار
100 جنيه إسترليني = 188000 دينار
100 ليرة تركية = 9000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5000 دينار
دينار أردني واحد = 2015 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 443000 دينار
مثقال عيار 21 = 395000 دينار
مثقال عيار 18 = 333000 دينار