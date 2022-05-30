نيجيرفان بارزاني: عدم توافر الاستقرار منع العراق من الوصول لمصاف الدول المتقدمة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين، إن عدم توافر الاستقرار في العراق، منعه من الوصول الى مصاف الدول المتقدمة.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني في كلمة له خلال في مؤتمر السلام والاعتدال الذي تقيمه منظمة سبارك الهولندية.

وأضاف نيجيرفان بارزاني ان "العالم يواجه الكثير من التحديات، خصوصا في زمن جائحة كورونا والحروب والصراعات، حتى غدا السلام العالمي في خطر، فلا شيء أفضل من السلام للمنطقة".

وتابع "تسبب العراق في الكثير من الكوارث للبلد نفسه والدول الإقليمية، كالحرب على ايران والكويت، ثم جاءت بعدها حرب تحرير العراق، وكل ذلك لعدم وجود الاعتدال وعدم وجود فكرة السلام، العراق بحاجة ماسة للسلام الحقيقي".

واكد على ضرورة تعميق فكر القضاء على العنف، وترسيخ ذهنية الاعتدال لتتمكن كافة الأديان والطوائف والمذاهب من العيش معا بسلام، مضيفا "نحن بحاجة الى السلام داخل الاسرة وفي التربية والتعليم وحتى في السياسة، يجب ان يتحلى رجال الدين والساسة بفكر الاعتدال، في بلاد متعدد الطوائف والقوميات فانه اذا لم يكن هناك سلام واعتدال فانه سيولد داعش وجند الاسلام وغيرها من الجماعات المتشددة".

وقال رئيس إقليم كوردستان ان "الحكومات العراقية، لو تعاملت مع مشاكلها بواقعية وانطلقت من فكرة تحقيق السلام فلا شك ان هذه الكوارث لم تكن لتحل على العراق، كما أن الانسداد السياسي الحاصل في العراق هو لعدم وجود ذهنية الاعتدال".