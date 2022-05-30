العراقي يعلن اتخاذ خطوات لمعالجة ملوحة مياه نهر الفرات

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الموارد المائية العراقية يوم الاثنين، انها اتخذت خطوات لمعاجلة ملوحة مياه نهر الفرات بجنوب البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، إنه تم اقرار التخصيصات المالية لمعالجة الملوحة في نهر الفرات ضمن محافظتي الديوانية وذي قار، (جنوبي العراق).

واكدت أنها وبالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة ونخبة من اساتذة الجامعات العراقية اتخذت عدة خطوات لمعالجة الملوحة في نهر الفرات ابتداءاُ من قضاء الشناقية في محافظة الديوانية والنجف والمثنى وصولاً الى محافظة ذي قار.

وسيتم "انشاء النواظم التحويلة لغرض تحويل مياه المبازل في تلك المناطق التي تصب حالياً في نهر الفرات الى المصب العام كمرحلة اولى"، وفق ما أورد بيان الموارد المائية.

واشارالى "العمل مستقبلاً على تحلية مياه المبازل لتعزيز تصاريف نهر الفرات وهي قيد الدراسة للاستفادة من مياه المبازل في ادامة الحزام الاخضر لتثبيت الكثبان الرملية في السماوة وذي قار وخصوصا بعد اقرار التخصيصات المالية الخاصة بالمرحلة الاولى من المشروع".