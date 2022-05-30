سیاسة

القوات الأمنية تضبط 2 كيلو غراما من الذهب على الحدود بين إقليم كوردستان وايران

author_image سوار أحمد
کوردستان الذهب اقليم كوردستان ايران

أربيل (كوردستان 24)- قالت القوات الأمنية اليوم الاثنين، انها تمكنت من ضبط 2 كيلو غراما من الذهب الخالص كسبائك، على الحدود بين إقليم كوردستان وايران.

وقال الناطق الرسمي لقيادة حرس حدود المنطقة الأولى، العقيد كاروان خوشناو، في بيان، "بتاريخ 29/5/20200 وبعد ورود معلومات أستخباراتية حول تهريب (٢) كيلو من الذهب الخالص كسبائك الى خارج العراق من حدود ناحية طويلة الى داخل أراضي الجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأضاف "حيث تم تشكيل فريق عمل من قبل العميد/ كاكه برا رمضان احمد آمر اللواء الثالث لقيادة حرس حدود المنطقة الاولى ، وثلة من الضباط ونصب كمين محكم بالقرب من مخفر سوسكان التابعة للسرية الثانية الفوج الثاني".

واكد البيان إلقاء القبض على الشخص وبعد تفتيش سيارته تم ضبط السبائك الذهبية و بعده تم إحالة الشخص والمواد المهربة الى الجهات المختصة.

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