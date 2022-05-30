مسيّرة تركية تستهدف سيارة وتوقع قتيلين و3 مصابين في القامشلي

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بمقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بعدما قصفت طائرة تركية مسيّرة سيارة شرقي القامشلي.

وقال المرصد إن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة عند منطقة سيكركا شرقي القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة مما أسفر عن سقوط قتيلين بينهم امرأة وإصابة 3 آخرين بجروح.

وفي 22 أيار، استهدفت طائرة مسيّرة تركية، نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية شرقي "عين عيسى" مما أسفر عن جرح أحد الأشخاص.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، قتل شخص إثر قصف بطائرة مسيرة على طريق كوباني.