البرلمان العراقي يلتئم غداً ويخصص جلسته لقانون الأمن الغذائي

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة يوم غد الثلاثاء لمواصلة قراءة مقترح قانون الأمن الغذائي المثير للجدل.

يأتي ذلك بعد أن دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر البرلمان إلى تمرير مقترح "قانون الأمن الغذائي" والذي يدور حوله جدل من قوى الإطار التنسيقي.

وبحسب جدول الأعمال، سيقرأ البرلمان غداً القراءة الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تقدمه اللجنة المالية النيابية.

وسبق أن ألغت المحكمة الاتحادية مشروع قانون الأمن الغذائي على ضوء قرار يشير إلى عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان.

ويجيز النظام الداخلي للبرلمان العراقي تقديم مقترحات القوانين بدلاً عن مشاريع القوانين، ويحق لعشرة من النواب تقديم تلك المقترحات مع ذكر الأسباب الموجبة.

وعلى ضوء ذلك، قدم أكثر من عشرة نواب مقترح قانون الأمن الغذائي، الذي يأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية مع تأخر تشكيل الحكومة.