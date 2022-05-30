هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عين الأسد غربي الأنبار

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت قاعدة عين الأسد، التي يتمركز فيها مستشارون عسكريون أمريكيون، إلى هجوم صاروخي، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر في تصريح لكوردستان 24، إن صاروخين على الأقل سقطا في محيط قاعدة عين الأسد. ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.

وتقع قاعدة عين الأسد الجوية إلى الغرب من محافظة الأنبار، وسبق أن تعرضت لهجمات مماثلة لكنها لم تسفر عن أي خسائر بشرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن التحالف الدولي كثيراً ما يوجه أصابع الاتهام إلى جماعات معينة في الحشد الشعبي.