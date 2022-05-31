أوروبا تقرر فرض حزمة عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو

أربيل (كوردستان 24)- أفاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي اتّفقوا خلال قمة بروكسل التي انعقدت مساء الإثنين على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الذي تصدّره روسيا عبر السفن، وبالتالي خفض واردات الاتحاد من النفط الروسي بنسة 90 بالمئة مع نهاية العام الجاري.

ووافق قادة الاتحاد على منح استثناء مؤقت للنفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، وذلك إرضاء للمجر التي هددت باستخدام الفيتو ضد هذه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على روسيا.

واتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة بروكسل مساء الإثنين على إقصاء "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وذلك في إطار حزمة سادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

ويهيمن سبيربنك على حوالي ثلث القطاع المصرفي في روسيا، وإدراج هذه المؤسسة المالية على قائمة العقوبات المفروضة على موسكو سيزيد من عزلة النظام المالي الروسي، في وقت دخلت فيه الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الرابع.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنّ "هذه الحزمة من العقوبات تشمل إجراءات صارمة مثل إقصاء سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، من سويفت.