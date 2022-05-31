السويد تعتزم تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير السويدي لدى العراق جوناس لوفين، إن بلاده تعتزم تعزيز العلاقات التجارية والبحث عن المزيد من الفرص الاستثمارية في إقليم كوردستان.

وجاء تصريح لوفين يوم الاثنين، خلال زيارة أجراها لهيئة استثمار إقليم كوردستان على رأس وفد، حيث التقى برئيس الهيئة محمد شكري لبحث الوضع الاستثماري وسبل توسيع التعاون الثنائي.

وقال شكري، في بيان، إن إقليم كوردستان يسعى لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا استعداد حكومة إقليم كوردستان للتسهيل على المستثمرين الأجانب للاستثمار.

واضاف "نريد أن نرى استثمارات سويدية في كوردستان".

إلى ذلك، أكد السفير السويدي أن بلاده تربطها علاقات وثيقة مع العراق وإقليم كوردستان، مشيرا إلى أن السويد تسعى لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية نظرا للاستقرار الذي تشهده المنطقة.

كما دعا السفير هيئة الاستثمار في الإقليم، إلى إتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الشركات السويدية لديها خبرة جيدة في قطاعات الصناعة والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا الزراعية.

وفي إطار الجهود المبذولة لتوسيع التعاون بين أربيل وستوكهولم، سيزور المستثمرون السويديون إقليم كوردستان، وسيزور وفد استثماري من إقليم كوردستان السويد.