وزير الخارجية الروسي يزور تركيا لمناقشة "تصدير الحبوب"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيتوجه إلى تركيا في الثامن من يونيو لمناقشة إنشاء "ممرات آمنة" لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال اوغلو إن "لافروف سيأتي إلى تركيا في الثامن من يونيو مع وفد عسكري لمناقشة جملة أمور من بينها إنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب. إنها المسألة الأهم".

واضاف الوزير التركي ان لافروف يعتزم "إنشاء مركز مراقبة للممرات في إسطنبول".

ولم يوضح الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه المبادرة أو دور تركيا بشكل دقيق.

وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين، بأن بلاده مستعدة للعمل مع أنقرة لتأمين حرية شحن السلع بحرا بما يشمل الحبوب من أوكرانيا.