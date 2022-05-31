بأقساط ميّسرة.. مسرور بارزاني يوجّه ببناء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين ومحدودي الدخل

أربيل (كوردستان 24)- أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 31 أيار (مايو) 2022، على اجتماع خاص بشأن متابعة إجراءات تنفيذ وبناء 20 ألف وحدة سكنية، والتي ستُخصص، بأمر من رئيس الحكومة، للمستأجرين ومحدودي الدخل في المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان وبمساعدة القطاع الخاص.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره الوزراء المعنيون، وجّه رئيس الحكومة الجهات ذات العلاقة بالبدء في أقرب وقت ممكن بإجراءات إنشاء تلك الوحدات، بأسعار مناسبة وأقساط ميّسرة وطويلة الأمد.

وتم التباحث حول إكمال إنجاز 9000 وحدة سكنية قيد الإنشاء منذ سنوات ولم تكتمل بعد، وأمر رئيس الحكومة الجهات المعنية بالمباشرة في مناقشة استكمال الوحدات قريباً.