سیاسة

عرفات كرم عن المأزق العراقي: "مبادرة جديدة" قادمة وإعادة الانتخابات ستواجه مقاطعة

"إذا استمر الوضع في العراق على ما هو عليه الآن، ولم يتم إيجاد حل للمشاكل، فقد يتم حل البرلمان"
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عرفات كرم
عرفات كرم
العراق العراق عرفات كرم

أربيل (كوردستان 24)- رجح عرفات كرم مسؤول الملف الحكومي والبرلماني في مقر البارزاني اليوم الثلاثاء أن يتم الإعلان عن "مبادرة جديدة" لإنهاء حالة الانسداد السياسي في العراق.

وقال كرم في مقابلة مع كوردستان 24، إنه من المتوقع الإعلان عن مبادرة جديدة في 11 من الشهر المقبل، لتحريك الجمود السياسي في العراق.

وأضاف أن الوضع العراقي "معقد للغاية" في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من مرور نحو سبعة أشهر على الانتخابات.

وأشار كرم إلى أن المحكمة الاتحادية تتحمل مسؤولية الاضطراب الراهن في البلاد، في حين يتعين عليها تجنب السياسة للمضي بالعملية السياسية بطريقة منظمة.

وتابع "إذا استمر الوضع في العراق على ما هو عليه الآن، ولم يتم إيجاد حل للمشاكل، فقد يتم حل البرلمان والذهاب إلى إجراء انتخابات أخرى".

وقال كرم إن إعادة الانتخابات ستخلق مشكلة أخرى وهي "عملية معقدة"، خاصة وأن الشارع "غاضب جداً" من الوضع الحالي وقد يقاطعها العراقيون وخصوصاً في الجنوب.

ومضى يقول "حينذاك لن تكون هناك أي شرعية للانتخابات في حال إجرائها".

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