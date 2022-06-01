سیاسة

واشنطن تشعر "بقلق عميق" بشأن أي هجوم تركي على شمال سوريا

author_image سوار أحمد
سوریا امريكا تركيا شمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، ان بلاده تشعر بقلق عميق إزاء نية تركيا شن هجوم جديد على شمال سوريا، مشيرة الى ان أي هجوم على هذا النحو من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويزيد من تفاقم الوضع.

وقال برايس "ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن المناقشات حول زيادة محتملة للنشاط العسكري في شمال سوريا، ولا سيما تأثير ذلك على السكان المدنيين".

وأضاف "نحن نواصل دعم الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار الحالية، وندين أي تصعيد يمكن أن يهدد الأوضاع. من المهم للغاية لجميع الأطراف الحفاظ ودعم مناطق وقف إطلاق النار".

واكد ان "أي محاولات لفعل العكس ستؤدي إلى نتائج عكسية وتوسع الصراع. أي هجوم جديد سيقوض الاستقرار الإقليمي".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق، أن بلاده لا تأخذ إذنا من أحد لمكافحة الإرهاب، وستتدبر أمرها، حال عدم قيام الولايات المتحدة بما يترتب عليها بهذا الخصوص.

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