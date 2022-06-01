مسرور بارزاني: آمل أن يكون "الاتحاد الوطني" مؤيدا قويا لتنفيذ أجندة الحكومة وخدمة شعبنا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، انه يأمل أن يكون "الاتحاد الوطني الكوردستاني"، مؤيدا قويا لتنفيذ أجندة حكومة الإقليم، وذلك لخدمة شعب كوردستان.

وجاء حديث مسرور بارزاني في رسالة تهنئة للاتحاد الوطني الكوردستاني، بمناسبة الذكرى 47 لتأسيس الاتحاد.

وجاء في نص الرسالة "بمناسبة حلول الذكرى ال 47 لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، أهنئ قيادة وأعضاء وأنصار الاتحاد الوطني الكردستاني وأتمنى لهم التوفيق في خدمة شعب كوردستان".

وأضاف "آمل أن يكون الاتحاد الوطني الكوردستاني، كشريك رئيسي في الحكومة الى جانب القوى والأحزاب الأخرى في كوردستان، مؤيدا قويا للحكومة لتنفيذ أجندتها حتى تتمكن من خدمة شعب كوردستان بشكل صحيح".

واختتم مسرور بارزاني رسالته قائلا: "ونؤكد في هذه الذكرى على أهمية تعاون وعمل الأحزاب الكوردستانية للدفاع عن الإنجازات الوطنية والحقوق الدستورية للشعب الكوردي".