صحة وبیئة

الأنواء الجوية تحذر: درجات الحرارة سترتفع إلى 48 درجة مئوية

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الانواء درجات الحرارة ارتفاع

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي اليوم الأربعاء، تقريرها الخاص لتأثر البلاد بارتفاع درجات الحرارة للايام القادمة، حيث توقعت ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية ابتداء من يوم غد الخميس.

وذكر بيان للهيئة، أن قسم التنبؤ الجوي في الهيئة أصدر تقريرا خاصا بارتفاع درجات الحرارة التي ستشهدها البلاد للايام القادمة. 

وأضاف البيان، أن التقرير يشير إلى أن الارتفاع بدرجات الحرارة سيكون ابتداءً من يوم غد الخميس لتصل إلى 48 درجة، بسبب تأثر البلاد بإمتداد المنخفض الجوي الموسمي الحراري.

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