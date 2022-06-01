بريطانيا تحدد موعد ترحيل أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الداخلية البريطانية، إن أول رحلة جوية إلى رواندا تحمل مهاجرين، دخلوا البلاد عبر القنال الإنجليزي، ستغادر في 14 يونيو/حزيران.

وتلقت مجموعة من طالبي اللجوء إخطارات رسمية من وزارة الداخلية تنصحهم بنقلهم إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

ومن المتوقع أن تكون هناك طعون قانونية ضد هذه الخطوة التي ستقوم بها الحكومة البريطانية.

وتعرضت الخطة المثيرة للجدل لانتقادات من جانب سياسيين وجمعيات خيرية ورئيس أساقفة كانتربري، الذين وصفوها بأنها "مناقضة لطبيعة الله".

بموجب خطة تجريبية مدتها خمس سنوات، يتم إرسال بعض طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بريطانيا إلى رواندا، حيث سيتم معالجة طلباتهم أثناء وجودهم هناك.

وفي نيسان الماضي، أقرت الحكومة البريطانية قانونًا جديدًا يقضي بترحيل طالبي اللجوء الواصلين إلى المملكة منذ مطلع العام الحالي إلى رواندا، بموجب تطبيق قانون الهجرة البريطاني الجديد.

وتزامن القانون البريطاني مع إعلان رواندا عن توقيعها اتفاقية بملايين الدولارات مع لندن، لاستقبال طالبي لجوء ومهاجرين إلى المملكة المتحدة على الأراضي الرواندية.