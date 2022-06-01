صحة وبیئة

سامان برزنجي: سجلنا حالتين فقط بـ"الحمى النزفية" وقد تماثلا للشفاء

author_image سوار أحمد
کوردستان الحمى النزفية اقليم كوردستان سامان برزنجي

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي اليوم الأربعاء، ان الإقليم لم يسجل سوى حالتين مؤكدتين بوباء الحمى النزفية،مشيرا الى ان المصابين قد تماثلا للشفاء التام.

وقال برزنجي في بيان "نحن في حالة تأهب لكشف وتشخيص الحالات التي يُشتبه بإصابتها بالحمى النزفية".

وتابع "سجلنا حالتين مؤكدتين بالحُمى النزفية في إقليم كوردستان، ولحسن الحظ فقد تماثلا للشفاء بعد تلقيهما العلاج في المستشفى وعادا الى منزليهما".

واعلنت وزارة الصحة الاتحادية يوم الثلاثاء، تسجيل 120 حالة إصابة و20 حالة وفاة في حصيلة لوباء الحمى النزفية المنتشر في المحافظات العراقية.

واتخذت المحافظات العراقية جميها إجراءات وقائية لتجنب تفشي "الحمى النزفية".

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