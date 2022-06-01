نيجيرفان بارزاني يهنئ الاتحاد الوطني الكوردستاني في ذكرى تأسيسه

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهنأ قيادة وأعضاء وجماهير الاتحاد الوطني بهذه المناسبة.

وإلى جانب إشادة الرئيس نيجيرفان بارزاني بالدور المؤثر للاتحاد الوطني الكوردستاني والرئيس مام جلال، في الحركة التحررية الكوردستانية، استذكر كل المناضلين والبيشمركة الأبطال، الذين ناضلوا وقدموا التضحيات ضمن صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني في سبيل الحرية.

وفي هذه المناسبة، أكد نيجيرفان بارزاني على ضرورة العمل المشترك والتلاحم والوئام ووحدة صف كل الأطراف الكوردستانية من أجل حماية الفيدرالية والكيان السياسي لإقليم كوردستان والحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وعدّ دور الاتحاد الوطني الكوردستاني في هذا السياق مهماً وفعالاً.

من جانبه، عبر رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، عن شكره وتقديره هو والاتحاد الوطني الكوردستاني لتهنئة رئيس الإقليم واتصاله الهاتفي، وقيم عالياً جهوده في سبيل وحدة صف الأطراف السياسية والجمع بينها.