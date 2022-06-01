بلينكن يحذر تركيا بعد تصريح لأردوغان باجتياح منبج وتل رفعت

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء إن أي هجوم تركي جديد في سوريا، سيعرّض المنطقة للخطر.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن "القلق الكبير الذي يساورنا هو أن أي هجوم (تركيا) جديد من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي وأن يوفر للأطراف الفاعلة الخبيثة إمكانية لاستغلال عدم الاستقرار".

يأتي هذا بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستطهر منطقتي تل رفعت ومنبج السوريتين من الإرهابيين، مؤكداً أهداف التوغل التركي الجديد لأول مرة قائلا إنه سيمتد إلى مناطق أخرى.

وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة أمام نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أسبوع من تعهده بتوغل عسكري جديد على الحدود الجنوبية لتركيا يستهدف وحدات حماية الشعب الكوردية.

وقال أردوغان "نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارنا المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً شمالي سوريا على حدودنا الجنوبية وتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين، وسنفعل الشيء نفسه تدريجياً في مناطق أخرى".

ونفذت أنقرة أربع عمليات في شمال سوريا منذ عام 2016، واستولت على مئات الكيلومترات من الأراضي وتركزت تلك العمليات على شريط باتساع 30 كيلومتراً مستهدفة بشكل أساسي وحدات حماية الشعب الكوردية.