العراق يميط اللثام عن أولى طائراته المسيّرة ويجري اختباراً لها في سماء بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي اليوم الأربعاء إنتاج طائرة مسيّرة أطلق عليها "صقر-1".

ونقل بيان لهيئة التصنيع الحربي عن الدراجي قوله إن "التصنيع الجزئي لهذه الطائرة تم في العراق بامتياز من شركة إيغل العالمية"، مضيفاً أن "طائرة صقر-1 تحمل مواصفات حديثة وتتطابق مع متطلبات العمليات المشتركة".

وأشار الدراجي إلى أن هذه الطائرة تستخدم لمراقبة الحدود وخطوط النفط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، مؤكداً أنه "سيتم تطوير هذه الطائرة في المستقبل القريب".

وكان الدراجي حضر إلى مصنع الكرامة للإشراف على إجراء التجربة النهائية لطائرة صقر-1 التي حلقت في سماء بغداد.

وقال إن "الصناعات الحربية تشهد تطورا في الوقت الراهن، إذ تم تصنيع قنابر الهاوان ومختلف الأعتدة إضافة إلى طائرة صقر-1 التي أُجريت لها التجربة النهائية بحضور قيادة العمليات المشتركة".

ويصل ارتفاع الطائرة إلى 4 كيلومترات فيما تبلغ المسافة التي تطير بها نحو 30 كيلومتراً.

وأجرى الدراجي يوم أمس التجربة النهائية لاختبار مسدس "بابل"، الذي أنتجته هيئة التصنيع الحربي.

ويجري العمل في مصانع الهيئة لإنتاج بندقية الرافدين لسد حاجة الأجهزة الأمنية.